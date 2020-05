Fiorentina, situazione prestiti: un anno in più per Biraghi e Dalbert, i viola cercheranno di convincere i nerazzurri

Sarà un mercato deciso dai prestiti, l’emergenza coronavirus sembra aver tracciato la linea. La Fiorentina, proprio per questo motivo, chiederà alla società nerazzurra di prolungare i prestiti di Biraghi e Dalbert.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi conferma l’ipotesi che andrebbe bene anche all’Inter. Nel caso di Biraghi, infatti, i nerazzurri rischierebbero di inserirlo in lista B della Champions League. Un prestito a Firenze di un altro anno potrebbe far comodo a tutti.