Fiorentina, stand-by per Cutrone: i motivi della frenata

La Fiorentina ha pronta un’offerta per Cutrone: il Wolverhampton rallenta la trattativa, tutti i motivi e i dettagli

Si è registrata una piccola frenata nella trattativa tra Fiorentina e Wolverhampton per il trasferimento di Patrick Cutrone. Il club inglese vorrebbe inserire delle clausole nel contratto dell’attaccante, fattore che non trova d’accordo i viola.

Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha pronta un’offerta per il prestito di 18 mesi con diritto e poi obbligo di riscatto, pagabile in tre anni.

Clausole che Wolves vuoi inserire frenata Zaaza petagna