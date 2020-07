Cristian Kouame è tornato ad esultare per un gol dopo la rottura del crociato avvenuta lo scorso 15 novembre. Ma la Lega gliel’ha cancellato

Cristian Kouame ha potuto esultare solo per pochi minuti per il suo primo gol in maglia viola e soprattuto il primo dopo il terribile infortunio avuto lo scorso 15 novembre quando, con la Costa D’Avorio in Coppa D’Africa, si ruppe il crociato.

La Lega Serie A, infatti, ha commutato la rete dell’ivoriano in autogol di Lyanco. Kouame ha quindi rimandato l’appuntamento con il gol.