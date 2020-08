Fiorentina, tutto su Ribery: il francese sarà il protagonista della nuova stagione. Subito a disposizione, può fare la differenza

La Fiorentina vuole ripartire da Ribery. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al francese e al suo ritorno in Viola: l’ex Bayern, infatti, è tornato in campo dopo gli allenamenti personalizzati.

Il campione francese è subito protagonista, si legge sul quotidiano: sarà l’elemento fondamentale per la nuova stagione, la viola vuole assolutamente ripartire dall’elemento di maggior talento.