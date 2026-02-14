Fiorentina, Vanoli indica la via: «Dobbiamo imparare a stare sempre in partita. Vi spiego la scelta di Harrison dal 1’»

Fiorentina, Vanoli: «Dobbiamo imparare a stare sempre in partita. Vi spiego la scelta di Harrison dal 1’». Le sue parole prima del match col Como

Intervistato prima del fischio d’inizio contro il Como, Paolo Vanoli ha tracciato la rotta per la sua Fiorentina. Il tecnico viola ha sottolineato l’urgenza di migliorare la gestione dei vantaggi per non disperdere punti preziosi nei minuti finali, un difetto ricorrente in stagione. Sulla scelta di lanciare Jack Harrison dal primo minuto, l’allenatore ha spiegato di voler sfruttare le capacità nell’uno contro uno dell’esterno inglese, ritenuto fondamentale per portare imprevedibilità ed entusiasmo alla manovra offensiva. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

IN COSA DEVE MIGLIORARE LA FIORENTINA? – «Dobbiamo imparare a stare sempre in partita, abbiamo perso tanti punti da situazione di vantaggio, è una cosa che stiamo cercando di migliorare. Dobbiamo gestire più lucidamente gli ultimi minuti».

LA SCELTA DI HARRISON TITOLARE – «Sul mercato abbiamo scelto giocatori che ci possono saltare l’uomo, quando arrivano ci vuole tempo per farli ambientare. Sono arrivati con entusiasmo e ci daranno una grande mano».