Fiorentina, Venuti: «Qualificazione aperta. Le lacrime? Sintomo di amore»

Lorenzo Venuti, protagonista suo malgrado in negativo per la Fiorentina nella gara di ieri contro la Juventus, ha parlato al Tgr Toscana. Di seguito le sue parole.

PIANTO – «Sintomo di amore, perché ci tengo tanto perché tante volte preferisco togliermi qualcosa e dare alla squadra perché ci tengo più di tutto, perdere così a me ha fatto tanto male. Lacrime che fanno anche bene, ci sono persone tanto legate ad una maglia e che darebbero tutto per questo»



SFIDA – «Aperta più che mai, ieri abbiamo perso con un’autorete al 92, abbiamo fatto la partita per 90 minuti. La prestazione c’è stata, se continuiamo così ne perderemo poche»



REAZIONI – «Ho avuto tanto sostegno, in quel momento tanti sono entrati dentro di me e hanno vissuto in prima persona la mia delusione e dispiacere, questo mi fa piacere e mi rende orgoglioso di essere fiorentino»

