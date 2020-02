Fiorentina, Vlahovic: «Chiedo scusa ai tifosi della Sampdoria, non volevo offendere nessuno»

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: le parole del giovane attaccante viola

ESULTANZA – «Io devo chiedere scusa a tutti i tifosi della Sampdoria. Sono dei grandi e danno un grosso sostegno alla loro squadra. Ho fatto l’esultanza così, l’ho già fatta altre volte, non era contro di loro. E’ successo che l’ho fatto sotto la loro curva perché ho fatto gol lì. L’ho vista questa esultanza fatta da Depay e mi è piaciuta. Quando ero piccolo guardavo Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, sono due giocatori che amo. Se vuoi essere un bravo attaccante devi fare bene in tutte le posizioni, devo migliorare e devo lavorare. Questa vittoria vale tantissimo per noi».