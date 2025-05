Fiorentina, squalifica pesante per Zaniolo: arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo!

La decisione ufficiale del Giudice Sportivo sulla squalifica di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Fiorentina, dopo l’espulsione

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la sua decisione sulla squalifica di Nicolò Zaniolo della Fiorentina dopo l’espulsione contro la Roma.

COMUNICATO – «SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00 per ZANIOLO Nicolo’ (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all’Arbitro un epiteto gravemente offensivo».