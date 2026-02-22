Fischi Bastoni in Lecce Inter, spunta il retroscena dalla panchina nerazzurro: la ricostruzione

Fischi a Bastoni in Lecce Inter: ecco cosa è successo sulla panchina dell’Inter in quei momento. Tutti i dettagli

Il post‑partita di Lecce‑Inter continua a far discutere, non solo per il risultato ma anche per il clima teso che ha coinvolto Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato infatti bersagliato dai fischi del pubblico del Via del Mare, un atteggiamento che non è passato inosservato né alla dirigenza né allo staff tecnico.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ogni pallone toccato dal numero 95 veniva accolto da una bordata di contestazioni, al punto da sorprendere la panchina interista. Aleksandar Kolarov è stato visto allargare le braccia in segno di incredulità, mentre Cristian Chivu ha reagito con un sorriso amaro, continuando però a incitare Bastoni per tenerlo concentrato e proteggerlo dalla pressione esterna.

La risposta del difensore è arrivata negli spogliatoi e nelle dichiarazioni successive: Bastoni ha riconosciuto l’errore che aveva acceso le polemiche e ha chiesto scusa, assumendosi le proprie responsabilità. Chivu ha chiuso la vicenda con decisione, sottolineando che il caso è da considerarsi archiviato e che il gruppo deve restare compatto. Per l’Inter, ora, la priorità è lasciarsi alle spalle le tensioni di Lecce e ritrovare serenità in vista dei prossimi impegni.