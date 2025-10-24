Flachi: «Per lo scudetto ecco la mia favorita. Questa squadra mi ha sorpreso. Juve? Mi sembra più indietro. Su Fiorentina e Samp…»

Flachi in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 ha affrontato alcuni dei temi principali di questo avvio di stagione. Le sue parole

Francesco Flachi ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Calcionews24.com. L’ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria, ha così analizzato con lucidità la situazione dei suoi due ex club, che hanno avviato in modo negativo le proprie stagioni, ma non solo; approfondendo anche glia spetti della parte più alta di classifica.

Buongiorno Francesco. Iniziamo dalla Serie A, cosa l’ha stupita?

«Forse a inizio campionato pensavo che la Roma, cambiando allenatore e modulo, avrebbe fatto un po’ più di fatica. Invece mi ha stupito, perché è partita bene, a prescindere dall’ultima partita che ha perso. Sul Milan invece, penso che sia una delle favorite insieme a Napoli e Inter. Anche perché ha la possibilità di non giocare le coppe. Poi per i giocatori che ha, il centrocampo che ha… può lottare fino alla fine!»

Quindi nel podio scudetto di Francesco Flachi abbiamo Milan, Napoli e Inter?

«Sì sì, anche se – forse – il Napoli è un po’ superiore a tutti».

Non ha citato la Juventus…

«Mi sembra un po’ indietro rispetto alle altre. Qualcosina indietro. L’Atalanta invece secondo me ancora non è “gasperiniana”, ma penso che quando entreranno nella giusta mentalità potrà andare anche lei ad infierire».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA A FLACHI SU CALCIONEWS24.COM