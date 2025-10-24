 Flachi: «Questa squadra mi ha sorpreso. Juve indietro»
Hanno Detto

Flachi: «Per lo scudetto ecco la mia favorita. Questa squadra mi ha sorpreso. Juve? Mi sembra più indietro. Su Fiorentina e Samp…»

1 minuto ago

Flachi

Flachi in esclusiva ai microfoni di Calcionews24 ha affrontato alcuni dei temi principali di questo avvio di stagione. Le sue parole

Francesco Flachi ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Calcionews24.com. L’ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria, ha così analizzato con lucidità la situazione dei suoi due ex club, che hanno avviato in modo negativo le proprie stagioni, ma non solo; approfondendo anche glia spetti della parte più alta di classifica.

Buongiorno Francesco. Iniziamo dalla Serie A, cosa l’ha stupita?
«Forse a inizio campionato pensavo che la Roma, cambiando allenatore e modulo, avrebbe fatto un po’ più di fatica. Invece mi ha stupito, perché è partita bene, a prescindere dall’ultima partita che ha perso. Sul Milan invece, penso che sia una delle favorite insieme a Napoli e Inter. Anche perché ha la possibilità di non giocare le coppe. Poi per i giocatori che ha, il centrocampo che ha… può lottare fino alla fine!»

Quindi nel podio scudetto di Francesco Flachi abbiamo Milan, Napoli e Inter?
«Sì sì, anche se – forse – il Napoli è un po’ superiore a tutti».

Non ha citato la Juventus…
«Mi sembra un po’ indietro rispetto alle altre. Qualcosina indietro. L’Atalanta invece secondo me ancora non è “gasperiniana”, ma penso che quando entreranno nella giusta mentalità potrà andare anche lei ad infierire».

