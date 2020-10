Flamini: «Milan, lotterai per lo Scudetto. Diamo tempo a Maldini»

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportweek della sua esperienza in rossonero

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportweek della sua esperienza in rossonero.

«Al Milan ho incontrato grandi personaggi come Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf, Zambrotta che oltre ad essere stati grandi giocatori erano anche veri esempi positivi cui ispirarsi. Rimango tifoso del Milan. Va dato tempo a Maldini di completare una transazione non semplice, in una Serie A che sta tornando in auge grazie a nuovi investitori importanti. Anche il Milan, con Ibrahimovic e la generazione di giovani giocatori, tornerà a lottare per lo Scudetto, e in Europa, suo palcoscenico naturale».