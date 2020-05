Fletcher su Cristiano Ronaldo: «E’ diventato così grazie a una regola in partitella»

L’ex compagno di squadra ai tempi dello United di Ronaldo, Darren Fletcher, svela un retroscena su CR7

L’ex centrocampista del Manchester United Darren Fletcher ha raccontato un aneddoto su Cristiano Ronaldo. Fletcher ha parlato a The Lockdown Tactics, dicendo la sua sul primo CR7.

«Cristiano era un potenziale fenomeno, ma teneva troppo il pallone: era egoista, non sapeva ancora leggere il gioco. Smith decise di introdurre una nuova regola in partitella: vale tutto, niente più falli fischiati. Sapevo che era una tattica fatta ad hoc per Ronaldo. Prima di questa regola Cristiano ti puntava, cercava e trovava il fallo, poi rideva. Non avrebbe più potuto fare così. Ha cominciato a passarla di prima, a muoversi senza palla, a smarcarsi. E di lì a poco avrebbe iniziato a segnare a raffica, anche in partita».