Flick: «Il Lione ci ha causato problemi. Muller merita il premio di migliore in campo»

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato tramite i canali ufficiali del club al termine del match vinto contro il Lione in semifinale di Champions League. Ecco le sue parole:

ANALISI MATCH – «Sapevamo che sarebbe stato difficile, il Lione è arrivato in semifinale grazie a grandi prestazioni contro Manchester City e Juventus. È sempre dura contro una squadra molto forte in termini di corsa. Sono forti tatticamente e ci hanno causato problemi all’inizio dove siamo stati fortunati. Poi Gnabry ci ha portato in vantaggio con la sua pregevole azione individuale e ci ha dato sicurezza. In Coppa il Psg ha vinto contro il Lione solo ai rigori questo conferma la bontà della squadra di Garcia. Sappiamo che dobbiamo difendere meglio e che non potevamo regalare palla facilmente, ma qualche volta l’abbiamo fatto. Ho tolto Boateng durante l’intervallo perchè aveva problemi muscolari ma domenica contro il Psg che ha giocatori molto veloci dovrò organizzare la difesa in modo un pò diverso».

MULLER – «Merita il premio di migliore in campo, è stato lui a controllare il nostro pressing. Alla fine devo fare i complimenti a tutta la mia squadra, per aver mantenuto quell’intensità per 90 minuti».

PARIS SAINT GERMAIN – «Il PSG è una grande squadra, ha combattuto fino alla semifinale e poi è arrivata in finale. Analizzeremo alcune cose, sappiamo che hanno giocatori veloci. Cercheremo di organizzare la nostra difesa, ma conosciamo i nostri punti di forza e sappiamo che stanno mettendo sotto pressione i nostri avversari».