Flick: «Il Corona ha cambiato tutto. Sanè passo importante» – VIDEO

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del calciomercato post Coronavirus

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi e le spese di calciomercato dopo l’emergenza causata dal Coronavirus.

«Tutti naturalmente sappiamo che il periodo del Corona ha cambiato tante cose. Questo significata che molti club, incluso il Bayern Monaco non possono permettersi di spendere così facilmente. Per questo dobbiamo procedere con cautela. Per ora, l’operazione Sanè è importante per la squadra e per il club».