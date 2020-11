Flick: «Noi insoddisfatti, ma la squadra le ha tentate tutte» – VIDEO

Hans Flick ha parlato dopo il pareggio del Bayern Monaco contro il Werder Brema

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro il Werder Brema.

«Soprattutto nel primo tempo, non siamo riusciti a creare spazi lateralmente. Nei pochi momenti in cui abbiamo creato qualcosa non siamo stati particolarmente pericolosi, il Werder difendeva davvero bene. Poi siamo andati sotto 1-0. Avremmo dovuto difendere molto meglio, lo sappiamo. È per questo che non siamo soddisfatti di questa gara».