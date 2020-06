Flick: «Werner al Chelsea che colpo! Havertz lo vogliono tutti» – VIDEO

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa del passaggio di Timo Werner al Chelsea e del possibile acquisto di Havertz

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa del trasferimento di Timo Werner al Chelsea e del possibile acquisto di Kai Havertz da parte del club bavarese. Le sue parole.

«È una decisione che spetta a Timo e tutti devono rispettarla. Non è un problema per noi ma è chiaro che Timo è un grande attaccante che segna molto. Il Chelsea ha fatto un grande colpo se è vero che l’ha preso. Sono molti gli allenatori che vorrebbero avere Kai Havertz in squadra e io sono tra quelli. Lo conosco bene visto che l’ho avuto con me in Under 17 e già allora faceva la differenza».