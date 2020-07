Florenzi saluta il Valencia: «Grazie per avermi fatto sentire a casa»

Alessandro Florenzi saluta il Valencia, club nel quale si era trasferito in prestito a gennaio. Le parole del terzino della Roma

Dopo il prestito iniziato a gennaio, Alessandro Florenzi torna a Roma e saluta il Valencia.

«Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE! Alessandro».