Florenzi torna alla Roma: niente PSG. Due club di Serie A sull’esterno

Alessandro Florenzi non verrà riscattato dal PSG: Juventus e Inter in prima fila per il calciatore della Roma

Il Paris Saint-Germain avrebbe deciso definitivamente di non riscattare Alessandro Florenzi dalla Roma per 9 milioni di euro.

L’eclettico laterale tornerà quindi nella capitale in attesa di una nuova sistemazione. Inter e Juventus – riporta il portale spagnolo Todofichajescom.com – sarebbero al momento le due squadre in prima fila per assicurarsi i servigi di Florenzi per la prossima stagione.