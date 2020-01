La Roma e il Valencia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in prestito secco di Alessandro Florenzi: i dettagli

Come riporta Sky Sport Roma e Valencia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Alessandro Florenzi in Spagna in prestito secco fino a giugno.

Il terzino sarà pronto a lasciare la Capitale nelle prossime ore e iniziare la sua nuova avventura, fino a giungo, in Liga.