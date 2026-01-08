Floriani Mussolini prima di Cremonese Cagliari: «Con Vardy ci facciamo tante risate, ecco cosa ci ha detto mister Nicola»

L’esterno difensivo della Cremonese, Romano Floriani Mussolini, si è espresso così nel prepartita del match contro il Cagliari

Ai microfoni di DAZN, Romano Floriani Mussolini ha tracciato la rotta prima della sfida salvezza tra Cremonese e Cagliari. Il giovane terzino destro dei Grigiorossi ha sottolineato la necessità di un cambio di passo mentale, invocando maggiore coraggio e una sana “ignoranza” agonistica per affrontare il match a testa alta. Seguendo le direttive del tecnico Davide Nicola, la squadra dovrà aggredire l’avversario fin dai primi minuti senza timori. Infine, un curioso retroscena di spogliatoio: il difensore ha svelato di aver legato molto con Jamie Vardy, esperto bomber inglese, grazie alla sua padronanza della lingua, descrivendo l’ex Leicester come un leader simpatico e fondamentale per il gruppo.

SERVE UN CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO? – «Serve un po’ più di coraggio a questa Cremonese. Oggi possiamo giocare anche a testa libera, consapevoli che sia comunque una partita importante. Quello che ha detto il mister è vero: dobbiamo affrontare questa gara in maniera diversa rispetto all’ultima, anche se siamo stati bravi a reggere fino alla fine. Ci serve un po’ più di ignoranza, passatemi il termine, ma è quella cosa che può darci la spinta in più».

LE INDICAZIONI DI NICOLA – «Il mister ci ha detto che tutti pensano a noi stessi, ma noi dobbiamo pensare ad aggredirli dal primo minuto e a impostare la partita come vogliamo noi».

IL RAPPORTO TRA ME E VARDY NELLO SPOGLIAOTIO – «È nato perché sono madrelingua inglese, avendo fatto la scuola inglese, quindi mi viene facile parlare con lui. È un ragazzo aperto a tutti, molto facile da approcciare, un simpaticone. Ci facciamo tante risate insieme».

