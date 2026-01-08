Formazioni ufficiali Cremonese Cagliari: le scelte di Nicola e Pisacane

Formazioni ufficiali Cremonese Cagliari: le scelte di Davide Nicola e Fabio Pisacane per la sfida della 19^ giornata di Serie A 2025/26

La diciannovesima giornata di campionato propone un incrocio delicato allo Stadio Giovanni Zini, dove la Cremonese ospita il Cagliari (fischio d’inizio giovedì 7 gennaio, ore 18.30). I padroni di casa, guidati dall’esperto Davide Nicola, allenatore specialista in imprese complicate, scendono in campo con l’obiettivo imperativo di cambiare marcia. I Grigiorossi, attualmente a quota 21 punti, devono smaltire le scorie di un periodo avaro di soddisfazioni: nelle ultime tre uscite contro corazzate come Fiorentina, Napoli e Lazio, hanno raccolto solo un pareggio e due sconfitte. Vincere significherebbe consolidare la posizione a metà classifica e tenere a distanza le inseguitrici.

Sul fronte opposto, i Rossoblù sbarcano in Lombardia con la necessità di muovere la graduatoria. La formazione allenata dall’ex difensore Fabio Pisacane ha raccolto finora 18 punti e vede nel match odierno l’occasione per accorciare il gap proprio sui rivali lombardi. Dopo la sconfitta interna contro il Milan, i sardi cercano di ritrovare lo spirito che aveva portato al successo contro il Torino, trasformando la trasferta dello Zini in un trampolino per allontanarsi dalle zone pericolose.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero, Bondo, Jonsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Vazquez, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Lordkipanidze, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Rodriguez; Adopo, Prati; Palestra, Gaetano, Luvumbo; Borrelli. A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Obert, Trepy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

