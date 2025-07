Folorunsho lascia Napoli, c’è la richiesta di 8 milioni: il Cagliari rallenta, un club si è inserito nelle ultime ore…

Folorunsho lascia Napoli, la richiesta è chiara: 8 milioni! Il Cagliari ora rallenta, un club si è inserito nelle ultime ore: i dettagli

Un giocatore in uscita, tre club alla finestra e un prezzo fissato. Il futuro di Michael Folorunsho sarà lontano da Napoli. Il centrocampista classe ’98, rientrato dal prestito alla Fiorentina, non rientra nei piani di Antonio Conte e rappresenta per il club di De Laurentiis una preziosa opportunità per fare cassa e reinvestire sul mercato. La sua cessione è una delle priorità del DS Manna, e la corsa per assicurarsi il mediano della Nazionale è già entrata nel vivo.



Il Napoli ha stabilito una valutazione chiara per il suo cartellino: 8 milioni di euro. Una cifra che ha inizialmente raffreddato l’interesse del Cagliari, da settimane sulle tracce del giocatore, ma che non ha spaventato altri club. I sardi hanno rallentato sensibilmente e non sembrano avere fretta, segno di un interesse reale ma che – evidentemente – ha bisogno di ulteriori approfondimenti e di tempo. Nelle ultime ore si è registrato un sondaggio concreto da parte del Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano, che parteciperà alla prossima Europa League, sarebbe una destinazione molto gradita al giocatore, stuzzicato dall’idea di misurarsi su un palcoscenico internazionale che può regalargli grande visibilità e contribuire a rilanciarlo. La volontà di Folorunsho potrebbe risultare determinante per indirizzare la trattativa.



Sullo sfondo, ma con grande attenzione, resta il Torino. Il tecnico granata Marco Baroni conosce molto bene il centrocampista, avendolo allenato e valorizzato nella sua ottima stagione al Verona un anno fa, e lo riaccoglierebbe volentieri. Il Napoli, dal canto suo, preferirebbe una cessione a titolo definitivo e non apre a un prestito con semplice diritto di riscatto. La soluzione potrebbe essere una formula intermedia: un prestito con obbligo di riscatto condizionato, una via d’uscita che potrebbe accontentare tutti e definire a breve il futuro del giocatore. Vedremo nelle prossima ore se ci sarà un’accelerazione o se la vicenda andrà incontro a ulteriori complicazioni.