Fonseca: «Dzeko fuori per preservarlo. La prossima con Roma o Juve? Vedremo…» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Roma contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole su Edin Dzeko.

«Come mai non ha giocato? È stata una settimana difficile per lui, ho fatto questa scelta per preservarlo. Se sarebbe andata diversamente? Non possiamo dirlo. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo ed abbiamo sbagliato occasioni per fare gol, con questo cambia. Nel secondo tempo, col gioco lungo dell’Hellas, abbiamo sbagliato nelle seconde palle. Alla fine abbiamo creato altre occasioni per fare gol. Se l’avessimo fatto nel primo tempo sarebbe cambiato tutto».