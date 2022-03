L’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca ha espresso il proprio giudizio sul calcio italiano, sui giovani e sul campionato Primavera

Intervistato da Rai Sport, l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato della sconfitta della Nazionale e di come i giovani non vengano valorizzati dal calcio italiano. Ecco le sue parole:

SISTEMA – «L’Italia meritava di battere la Macedonia ma il calcio ogni tanto non è giusto. Mancini ha costruito una squadra fortissima e avrà successo in futuro. Normale che quando si sta fuori dai Mondiali si parli di certe cose, ma uno dei problemi in Italia è che il campionato Primavera non è competitivo per preparare i giovani. Andrebbe riformulato il sistema, noi in Portogallo abbiamo le squadre B che migliorano moltissimo i giovani in seconda o terza divisione».