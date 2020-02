Fonseca: «K.O. non è colpa di Cristante o della condizione fisica» VIDEO

Fonseca, le parole del tecnico della Roma dopo la brutta sconfitta subita ieri per mano del Sassuolo di De Zerbi

Altro stop per la Roma di Fonseca che ieri è uscita con le ossa rotte dal Mapei Stadium. Una sconfitta bruciante soprattutto per come è maturata con ben tre reti incassate nel primo tempo. Ecco le parole del tecnico giallorosso alla fine del match.

«Cristante è un caso diverso, è stato infortunato per molto tempo e noi abbiamo bisogno di lui perché non abbiamo Diawara. Non è una questione fisica. La squadra che gioca così nel primo tempo e poi nel secondo ha avuto una buona reazione creando molte situazioni. Questo è chiaro, non è una questione fisica».