Fonseca striglia la squadra, Dzeko chiarisce con Petrachi: la Roma riparte

Giornata di chiarimenti a Trigoria: Fonseca tiene a rapporto la squadra e Dzeko si chiarisce dopo le parole rilasciate nel post Sassuolo

La pesante sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato degli strascichi in casa Roma. Il Corriere dello Sport riporta che nella giornata di ieri a Trigoria è andato in scena una sorta di chiarimento collettivo.

Fonseca ha strigliato la squadra utilizzando parole molto schiette e, come di consueto, dicendo ad ogni giocatore in faccia quale era il suo pensiero. Non solo Fonseca, anche Petrachi è intervenuto per sistemare una situazione scomoda. Il direttore sportivo giallorosso ha voluto parlare personalmente con Dzeko per chiarire alcuni argomenti che lo stesso attaccante aveva toccato dopo la sfida col Sassuolo. Chiarimento avvenuto e Roma che riparte più compatta di prima.