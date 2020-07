Fonseca: «Tifosi fantastici anche in questo momento no» – VIDEO

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli.

«Non siamo soddisfatti di questa situazione. Ma devo dire che questa partita è stata diversa dalle altre due che abbiamo perso. Io capisco i tifosi, ma devo dire che sono fantastici anche in questo momento che non è facile. Posso dire che lavoriamo per migliorare questa situazione. Se abbiamo questo spirito di squadra ritorneremo ad essere la squadra che ha giocato bene tante partite».