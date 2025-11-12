Formazione Italia, quali saranno le scelte di Gattuso in vista delle partite durante la pausa? L'indiscrezione - Calcio News 24

Formazione Italia, Gattuso cambia volto contro la Moldova: spazio a chi ha giocato meno

Da qui a marzo l’Italia si gioca tutto. Le prossime due partite, contro Moldova e Norvegia, decideranno le sorti del girone di qualificazione ai Mondiali. Le possibilità di conquistare il primo posto restano minime, e per questo la Formazione Italia che scenderà in campo a Chisinau avrà già lo sguardo rivolto ai playoff di marzo, quando non ci sarà più margine d’errore.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso e il capodelegazione Gigi Buffon hanno parlato chiaro a Coverciano: tutti devono restare concentrati sull’obiettivo e resistere alle pressioni dei club. Il messaggio è stato forte e diretto: chi veste l’azzurro deve sentirsi parte di un progetto comune, al di là di infortuni o timori legati ai campionati.

Un concetto ribadito anche da Riccardo Orsolini, tra i protagonisti della nuova Formazione Italia, che ha detto: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali. Abbiamo un dovere morale verso noi stessi e verso chi ci guarda». L’esterno del Bologna sarà titolare sulla fascia destra, con Zaccagni pronto ad agire sulla sinistra nel 4-4-2 disegnato da Gattuso.

Il tecnico ha deciso di dare spazio a diversi giocatori finora poco utilizzati. In attacco la Formazione Italia vedrà la coppia Scamacca-Raspadori, una scelta confermata anche in conferenza stampa. A centrocampo, Cristante prenderà il posto dello squalificato Barella, mentre al suo fianco ci sarà Tonali, che dovrà però fare attenzione: un’ammonizione lo costringerebbe a saltare la sfida contro la Norvegia.

In difesa, Gattuso sembra intenzionato a lanciare Bellanova a destra e Cambiaso a sinistra, con Buongiorno accanto a Mancini al centro. Per il difensore del Torino si tratterebbe del debutto sotto la nuova gestione, dopo due stop per problemi fisici. Tra i pali, invece, ci sarà Vicario, mentre Donnarumma osserverà un turno di riposo.

Ecco la probabile Formazione Italia:

Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.

La Moldavia risponderà con un 5-3-2 più prudente, ma Gattuso non vuole cali di concentrazione: ogni gara deve essere un passo verso la maturità di un gruppo che sogna di riportare l’Italia dove merita — ai Mondiali.