 Formazione Italia, quali saranno le scelte di Gattuso in vista delle partite durante la pausa? L'indiscrezione - Calcio News 24
Italia

Formazione Italia, quali saranno le scelte di Gattuso in vista delle partite durante la pausa? L’indiscrezione

21 minuti ago

Gianluca Scamacca

Formazione Italia, Gattuso cambia volto contro la Moldova: spazio a chi ha giocato meno

Da qui a marzo l’Italia si gioca tutto. Le prossime due partite, contro Moldova e Norvegia, decideranno le sorti del girone di qualificazione ai Mondiali. Le possibilità di conquistare il primo posto restano minime, e per questo la Formazione Italia che scenderà in campo a Chisinau avrà già lo sguardo rivolto ai playoff di marzo, quando non ci sarà più margine d’errore.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso e il capodelegazione Gigi Buffon hanno parlato chiaro a Coverciano: tutti devono restare concentrati sull’obiettivo e resistere alle pressioni dei club. Il messaggio è stato forte e diretto: chi veste l’azzurro deve sentirsi parte di un progetto comune, al di là di infortuni o timori legati ai campionati.

Un concetto ribadito anche da Riccardo Orsolini, tra i protagonisti della nuova Formazione Italia, che ha detto: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali. Abbiamo un dovere morale verso noi stessi e verso chi ci guarda». L’esterno del Bologna sarà titolare sulla fascia destra, con Zaccagni pronto ad agire sulla sinistra nel 4-4-2 disegnato da Gattuso.

Il tecnico ha deciso di dare spazio a diversi giocatori finora poco utilizzati. In attacco la Formazione Italia vedrà la coppia Scamacca-Raspadori, una scelta confermata anche in conferenza stampa. A centrocampo, Cristante prenderà il posto dello squalificato Barella, mentre al suo fianco ci sarà Tonali, che dovrà però fare attenzione: un’ammonizione lo costringerebbe a saltare la sfida contro la Norvegia.

In difesa, Gattuso sembra intenzionato a lanciare Bellanova a destra e Cambiaso a sinistra, con Buongiorno accanto a Mancini al centro. Per il difensore del Torino si tratterebbe del debutto sotto la nuova gestione, dopo due stop per problemi fisici. Tra i pali, invece, ci sarà Vicario, mentre Donnarumma osserverà un turno di riposo.

Ecco la probabile Formazione Italia:
Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori.

La Moldavia risponderà con un 5-3-2 più prudente, ma Gattuso non vuole cali di concentrazione: ogni gara deve essere un passo verso la maturità di un gruppo che sogna di riportare l’Italia dove merita — ai Mondiali.

