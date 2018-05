Formazione Panama 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Hernán Darío Gómez

La prima volta non si scorda mai. Con questo spirito Panama arriva in Russia: con la voglia di chi intende diventare la sorpresa del Mondiale. E con la fame di giocatori sconosciuti, che vogliono imporsi di fronte alla parata di stelle della rassegna iridata. Sulla carta le possibilità di qualificazione sono ridotte al lumicino. La stella è il portiere Penedo, che in Romania con la Dinamo Bucarest ha fatto molto bene. Ma occhio anche a Roman Torres, difensore con il vizio del gol: nelle qualificazioni è stato lui il capocannoniere della nazionale panamense, mettendo a segno la bellezza di tre reti. Niente male, chissà se ripetere l’impresa anche in Russia…

Ct Panama: Hernán Darío Gómez

Hernán Darío Gómez, il commissario tecnico di Panama, ha compiuto qualcosa di magico, catapultando un piccolo Paese con poco più di 3 milioni e mezzo di abitanti tra le grandi del pianeta. Lo ha fatto piegando il rivale per eccellenza, gli Stati Uniti, che si sono arresi di fronte ad un miracolo chiamato Panama.

Formazione Panama 2018: i titolari ai Mondiali

PANAMA (3-4-1-2): Penedo; Machado, Torres, Cummings; Murillo, Gomez, Godoy, Ovalle; Camargo, Torres, Ismael Diaz. Commissario tecnico: Hernán Darío Gómez.

Convocati Panama 2018: la rosa di Gomez

Portieri: Calderón (Chorrillo), Penedo (Dinamo Bucuresti), Álex Rodríguez (San Francisco)

Difensori: Ariano (Patriotas), Baloy (Municipal), Cummings (San Jose Earthquakes), Davis (Dunajska Streda), Escobar (New York Red Bulls), Machado (Houston Dynamo), Murillo (New York Red Bulls), Ovalle (Olimpia), Palacios (San Francisco), Peralta (Alianza), Torres (Seattle Sounders)

Centrocampisti: Ávila (Gent), Bárcenas (Tapachula), Buitrago (Deportivo Municipal), Camargo (Universidad San Martín), Carrasquilla (Tauro), Cooper (Universidad de Chile), Godoy (San Jose Earthquakes), G. Gómez (Atlético Bucaramanga), Joly (Unión Comercio), Martínez (Columbus Crew), Pimentel (Plaza Amador), Quintero (Universitario), J. Rodríguez (Gent)

Attaccanti: Arroyo (Alajuelense), Blackburn (Chorrillo), Díaz (Deportivo Fabril), Fajardo (Independiente Chorrera), Nurse (Zacatecas), B.Pérez (Municipal), Tejada (Sport Boys), G. Torres (Huachipato)

Commissario tecnico: Hernan Dario Gomez