FORMAZIONI Juve Salernitana, possibile RIVOLUZIONE tattica per Allegri. Ecco perché

Formazioni Juve Salernitana, novità molto importanti per quanto riguarda la squadra di Massimiliano Allegri. Ecco le SCELTE

Oggi la Juventus battendo la Salernitana potrebbe staccare il pass per la nuova Champions League che prenderà il via nella stagione 2024/2025. Per ottenere la certezza di aver centrato l’obbiettivo servirà una vittoria contro la squadra di Colantuono, ma già da stasera, la testa dei bianconeri sarò rivolta alla finale di Coppa Italia.

Per la partita contro l’Atalanta Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi per squalifica: Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino è il giocatore con più presenze stagionali (38), e in rosa non c’è una vera e propria alternativa: la soluzione più logica per sostituirlo sarebbe Hans Nicolussi Caviglia, ma Allegri sta valutando diverse soluzioni.

Il numero 41 bianconero non vede il campo da mesi e la sua ultima apparizione risale al 10 marzo, proprio nella sfida di campionato contro l’Atalanta. Nicolussi Caviglia non ebbe un grande impatto sulla gara, ma rischiò grosso con un pallone perso che poteva costare carissimo.

Rilanciarlo proprio in una finale con un trofeo in palio potrebbe essere un rischio, visto che in partite del genere conta soprattutto esperienza e personalità

Le alternative non mancano, ma vista la presenza praticamente fissa di Locatelli in mezzo dal campo in questa stagione si tratterebbe di esperimenti. Un’opzione sarebbe quella di schierare il centrocampo a due con Adrien Rabiot e Andrea Cambiaso, più avanzato Weston McKennie, con Timothy Weah e Filip Kostic sugli esterni.