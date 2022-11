Formazioni ufficiali Argentina Arabia Saudita: le scelte dei due ct

Formazioni ufficiali Argentina Arabia Saudita: le scelte ufficiali dei due ct in vista del match valido per la prima giornata de gruppo C dei Mondiali

I ct Scaloni e Renard hanno comunicato le loro scelte per Argentina-Arabia Saudita, match valido per la prima giornata del gruppo C dei Mondiali 2022.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Papu Gómez; Messi; Lautaro, Di María.

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Alowais; Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani; Alfaraj, Kanno, Almalki; Albrikan, Alshehri, Aldawsari.