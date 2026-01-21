Atalanta News
Formazioni ufficiali Atalanta Athletic Bilbao, le scelte in vista della partita di Champions League
Formazioni ufficiali Atalanta Athletic Bilbao, gli schieramenti scelti da Palladino e Valverde per la partita valida per la settima giornata di Champions
Le formazioni ufficiali Atalanta Athletic Bilbao, match delle 21:00 e valido per la settima giornata di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Palladino e Valverde:
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA ATHLETIC BILBAO
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Adama; Rego, Jauregizar; Gorosabel, Gomez, Navarro; Guruzeta. Allenatore: Valverde.
