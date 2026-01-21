Connect with us

Atalanta News

Formazioni ufficiali Atalanta Athletic Bilbao, le scelte in vista della partita di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Palladino

Formazioni ufficiali Atalanta Athletic Bilbao, gli schieramenti scelti da Palladino e Valverde per la partita valida per la settima giornata di Champions

Le formazioni ufficiali Atalanta Athletic Bilbao, match delle 21:00 e valido per la settima giornata di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Palladino e Valverde:

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA ATHLETIC BILBAO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Adama; Rego, Jauregizar; Gorosabel, Gomez, Navarro; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:
Change privacy settings
×