 Formazioni ufficiali Atalanta Como, ecco le scelte dei due allenatori
Connect with us

Atalanta News

Formazioni ufficiali Atalanta Como, ecco le scelte dei due allenatori

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 minuti ago

on

By

Atalanta-Juventus amichevole

Formazioni ufficiali Atalanta Como, le scelte in vista della sfida tra nerazzurri e lariani. Le ultimissime notizie

Derby lombardo sotto i riflettori Il sesto turno di Serie A propone un affascinante incrocio tra due realtà che stanno vivendo momenti diversi ma ugualmente ambiziosi. L’Atalanta di Ivan Juric, reduce dal successo europeo contro il Club Brugge, vuole confermare la propria imbattibilità in campionato (2 vittorie e 3 pareggi fin qui) e restare agganciata al treno delle prime.

Dall’altra parte il Como di Cesc Fàbregas, tornato in Serie A con entusiasmo e qualità, ha già dimostrato di poter dire la sua anche lontano dal Sinigaglia: due vittorie nelle prime cinque giornate e la voglia di sorprendere ancora, nonostante qualche assenza pesante come quella dello squalificato J. Rodriguez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic; Lookman, K. Sulemana. Allenatore: Juric

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Related Topics:

Ultime Notizie

Atalanta, buone notizie per Juric: Hien recuperato con il Como

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

4 Ottobre 2025

By

hien atalanta
Continue Reading

Ultime Notizie

Infortunati Atalanta, quando rientrano Bellanova e Kossounou. E Juric spera in un recupero lampo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

3 Ottobre 2025

By

Kossounou
Continue Reading