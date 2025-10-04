Formazioni ufficiali Atalanta Como, ecco le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Atalanta Como, le scelte in vista della sfida tra nerazzurri e lariani. Le ultimissime notizie

Derby lombardo sotto i riflettori Il sesto turno di Serie A propone un affascinante incrocio tra due realtà che stanno vivendo momenti diversi ma ugualmente ambiziosi. L’Atalanta di Ivan Juric, reduce dal successo europeo contro il Club Brugge, vuole confermare la propria imbattibilità in campionato (2 vittorie e 3 pareggi fin qui) e restare agganciata al treno delle prime.

Dall’altra parte il Como di Cesc Fàbregas, tornato in Serie A con entusiasmo e qualità, ha già dimostrato di poter dire la sua anche lontano dal Sinigaglia: due vittorie nelle prime cinque giornate e la voglia di sorprendere ancora, nonostante qualche assenza pesante come quella dello squalificato J. Rodriguez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic; Lookman, K. Sulemana. Allenatore: Juric

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas