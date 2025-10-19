 Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, le scelte in vista del match di Serie A - Calcio News 24
Atalanta News

Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, le scelte in vista del match di Serie A

Tavares

Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Atalanta Lazio. Ecco gli schieramenti del match.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman. 
Allenatore: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. 
Allenatore: Maurizio Sarri

