Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, le scelte in vista del match di Serie A - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, le scelte in vista del match di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Lazio, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Atalanta Lazio. Ecco gli schieramenti del match.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman.
Allenatore: Ivan Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri
