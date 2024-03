Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Barcellona, le scelte dei tecnici

Alle 21 scenderanno in campo Atletico Madrid e Barcellona per la 29esima giornata di Liga. Ecco le formazioni ufficiali

Atletico Madrid (3-1-4-2): Oblak; Witsel, Reinildo, Samic; Barrios; Molina, Llorente, De Paul, Samuel Lino; Morata, Riquelme. All: Simeone.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Koundé; Araujo, Cubarsì; Fort; Sergi Roberto; Christiensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All: Xavi.