Europa League
Formazioni ufficiali Bologna Roma: le scelte di Italiano e Gasperini per la sfida di Europa League
Formazioni ufficiali Bologna Roma: le scelte di Italiano e Gasperini per la sfida valevole per l’ottavo di finale d’andata di Europa League
Tra pochi minuti lo stadio Dall’Ara aprirà le porte per ospitare lo scontro tra Bologna e Roma. La sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, rappresenta un crocevia per il percorso delle due squadre. Il derby italiano promette altissima tensione agonistica. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’obbligo di riscattare le recenti battute d’arresto subite nel fine settimana calcistico. La concentrazione dovrà essere massima per tutti i novanta minuti, cercando di acquisire un vantaggio tattico in vista della gara di ritorno.
La compagine guidata da Vincenzo Italiano arriva a questo appuntamento dopo l’inaspettata sconfitta casalinga contro il Verona. Un risultato negativo condizionato dall’attesa mentale per questa doppia sfida europea, giudicata ormai decisiva per la stagione dei rossoblù. In campionato la situazione di classifica appare complessa. Attualmente, la zona per la qualificazione in Europa League dista ben undici punti, mentre la Conference League risulta lontana sette lunghezze. Sebbene la matematica lasci uno spiraglio, la clamorosa rimonta appare tutt’altro che semplice per i padroni di casa. Il cammino in coppa assume quindi un peso vitale per le ambizioni future dell’ambiente emiliano, pronto a sostenere i propri beniamini.
Discorso simile vale per la Roma, giunta in trasferta dopo aver incassato una cocente sconfitta contro il Genoa. La stagione dei giallorossi si sta rivelando insidiosa su molteplici fronti. L’Europa League rappresenta uno degli obiettivi principali della società, come dimostrato dal percorso durante la fase a gironi, chiusa tra le prime otto della competizione. Parallelamente, con l’arrivo in panchina di Gasperini, la squadra capitolina è tornata a lottare per la qualificazione in Champions League dopo annate difficili. La complicata corsa al quarto posto costringe ora la formazione ospite a gestire le proprie energie con estrema attenzione per non fallire i traguardi fissati dalla dirigenza.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia; Moro; Orsolini; Heggem; Zortea; Odgaard; Lykogiannis; Sohm; Dallinga; Cambiaghi, Dominguez; Vitik
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi; N’Dicka; Celik; Wesley; El Aynaoui; Cristante; Rensch; Pisilli; Malen; Zaragoza Allenatore: Gianpiero Gasperini.
A disposizione: De Marzi; Gollini; Pellegrini; Tsimikas; Koné; Hermoso; Ziolkowski; Vaz; El Shaarawy
