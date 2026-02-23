Connect with us
Bologna News

Formazioni ufficiali Bologna Udinese, le scelte di Italiano e Runjaic per la sfida di Serie A

41 minuti ago

Formazioni ufficiali Bologna Udinese: le scelte di Italiano e Runjaic per la partita del 26° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Bologna Udinese per la sfida valevole per il 26° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Runjaic.

Le scelte ufficiali: le formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano 

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic

