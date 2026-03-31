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Italia

Formazioni ufficiali Bosnia Italia: le scelte del ct Gattuso per la finale dei playoff Mondiali

Published

3 ore ago

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kean

Formazioni ufficiali Bosnia Italia: le scelte del ct Gattuso per il match, valido per la finale dei playoff Mondiali. I dettagli

Bosnia Italia va in scena oggi alle 20.45 a Zenica: è la gara fondamentale per gli Azzurri nei play-off di qualificazione ai Mondiali.

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Di seguito, le scelte ufficiali dei due CT per il match dei playoff:

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. C.T. Gattuso.

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