Formazioni ufficiali Cagliari Bologna, le scelte di Pisacane e Italiano - Calcio News 24

 Formazioni ufficiali Cagliari Bologna, le scelte di Pisacane e Italiano
Bologna News

Formazioni ufficiali Cagliari Bologna, le scelte di Pisacane e Italiano

25 minuti ago

Italiano

Formazioni ufficiali Cagliari Bologna, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Cagliari Bologna. Ecco gli schieramenti del match.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Felici; Esposito. Allenatore: Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Italiano.

