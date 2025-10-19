Formazioni ufficiali Cagliari Bologna, le scelte di Pisacane e Italiano - Calcio News 24

Bologna News
Formazioni ufficiali Cagliari Bologna, le scelte di Pisacane e Italiano
Formazioni ufficiali Cagliari Bologna, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Cagliari Bologna. Ecco gli schieramenti del match.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Zappa; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Felici; Esposito. Allenatore: Pisacane.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Italiano.
LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A
Bologna, chiavi della porta a Ravaglia. La situazione in casa rossoblu è chiara
Cagliari Bologna, Italiano: «Avversario complicato. Su Immobile dico che…»