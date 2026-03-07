Cagliari News
Formazioni ufficiali Cagliari Como, le scelte di Pisacane e Fabregas per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Como: le scelte di Pisacane e Fabregas per la partita del 28° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Cagliari Como per la sfida valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Pisacane e Fabregas.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le scelte ufficiali: le formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Dossena, Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Esposito, Folorunsho
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; J. Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Ultimissime
video
Hanno Detto1 giorno ago
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...