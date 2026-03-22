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Formazioni ufficiali Fiorentina Inter, le scelte di Vanoli e Chivu per la sfida di Serie A. Quante sorprese!
Formazioni ufficiali Fiorentina Inter: le scelte di Vanoli e Chivu per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Fiorentina Inter, con le scelte di Vanoli e Chivu per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26.
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FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA INTER
FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean.
A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye.
Allenatore: Aleksandar Kolarov.