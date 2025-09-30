Formazioni ufficiali Inter Slavia Praga: le scelte di Chivu e Trpisovsky per la seconda giornata della fase campionato di Champions

Sull’onda dell’entusiasmo. Dopo la preziosa vittoria in trasferta contro l’Ajax e il successo in campionato a Cagliari, l’Inter di Cristian Chivu torna a San Siro per un’altra notte di Champions League. L’avversario è lo Slavia Praga, in una partita che i nerazzurri vogliono vincere per mettere una seria ipoteca sul passaggio del girone.

Per l’occasione, Chivu applica un turnover ragionato, mescolando certezze e novità per mantenere la squadra fresca e motivata. Rispetto alla trasferta in Sardegna, ci sono diversi cambi importanti. In porta torna il titolare designato, Yann Sommer, mentre in difesa si rivede l’esperienza di Francesco Acerbi al centro del terzetto.

Ma è a centrocampo che si concentra la vera sorpresa della serata. Il tecnico lancia dal primo minuto Piotr Zieliński, una mossa che porta a un’esclusione eccellente: a fargli spazio è infatti Nicolò Barella, che partirà inizialmente dalla panchina. Altro cambio in mediana, con Luka Sučić che rileva Mkhitaryan per garantirgli un turno di riposo. Nessun dubbio, invece, in attacco, dove viene confermata in blocco la coppia “ThuLa”, formata da Marcus Thuram e capitan Lautaro Martínez.

Inter – Slavia Praga, le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): 36 Stanek; 27 Vlcek, 2 Chaloupek, 4 Zima, 8 Hashioka; 21 Doudera, 19 Dorley, 10 Zafeiris, 23 Sadilek, 17 Provod; 9 Kusej.

Una formazione che unisce esperienza e forze fresche, con cui Chivu cerca la seconda vittoria consecutiva in Europa per continuare a sognare in grande.