Formazioni ufficiali Italia Macedonia Under 21: le scelte del ct Baldini per le qualificazioni agli Europei

Formazioni ufficiali Italia Macedonia Under 21: le scelte del ct Baldini per il match, valido per le qualificazioni agli Europei

Tra pochissimi minuti, il prato dello stadio Carlo Castellani di Empoli farà da cornice a una sfida cruciale per il futuro del nostro calcio giovanile. L’Italia Under 21 del commissario tecnico Silvio Baldini scenderà in campo per affrontare la Macedonia del Nord guidata da Goran Stanikj. L’atteso match è valido come seconda sfida tra le due formazioni nel girone di qualificazione ai prossimi Europei U-21, il prestigioso torneo continentale di categoria in programma tra Albania e Serbia.

Il cammino degli Azzurrini: nel mirino c’è la Polonia

Gli Azzurri si presentano a questo delicato appuntamento casalingo con un ruolino di marcia decisamente positivo, vantando un bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta nelle sei gare disputate finora. Solamente la capolista Polonia di Adam Majewski ha fatto meglio, rivelandosi l’unica squadra capace di battere l’Italia in questo equilibrato raggruppamento.

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Il ricordo della gara d’andata sorride però ai nostri ragazzi. Giocata in terra macedone, la partita vide gli Azzurrini imporsi con grande carattere e sacrificio, resistendo nonostante l’inferiorità numerica. A decidere l’incontro fu il gol dell’ex Napoli Marianucci, che regalò tre punti pesanti e fondamentali per restare in scia proprio dei polacchi, che a oggi viaggiano avanti di tre lunghezze in classifica. La vittoria odierna è un obbligo per continuare a sperare nel primato.

La crisi macedone e gli undici di partenza

Di tenore diametralmente opposto è il percorso della Macedonia del Nord, che arriva a questa ostica trasferta italiana con un rendimento ampiamente altalenante e deludente. I ragazzi di mister Stanikj hanno infatti conquistato una sola vittoria, ottenuta contro l’Armenia, a fronte di ben cinque sconfitte maturate contro Montenegro, Svezia, Italia e la doppia battuta d’arresto contro la Polonia. Un cammino fin qui estremamente complicato, che li costringe ad affrontare il match odierno con l’affanno di chi deve rincorrere.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due CT per il match del Castellani:

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Koleosho, Ekhator, Cherubini. CT: Silvio Baldini.

MACEDONIA DEL NORD UNDER 21 (4-2-3-1): Ljupche; Arizankoski, Meljichi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov; Gashtarov. CT: Goran Stanikj.