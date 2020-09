Formazioni ufficiali Italia Under 21-Slovenia Under 21: gli schieramenti ufficiali dell’amichevole tra le due squadre

Le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida amichevole tra Italia Under 21 e Slovenia Under 21. I due schieramenti.

ITALIA (4-3-3): Plizzari; Casale, Varnier, Bettella, Tripaldelli; Colpani, Melegoni, Maleh; Sottil, Esposito, Raspadori.

A disposizione: Del Favero, Adjapong, Esposito, Carraro, Salcedo, Ranieri, Cuomo, Busellato, Maggiore.

Allenatore: Nicolato.

SLOVENIA (4-4-2): Vekic; Rogelj, Brekalo, Horvat, Gnezda; Stor, Rom, Stojinovic, Sostaric; Celar, Gorencs.

A disposizione: Frelih (GK), Ploj, Zec, Pišek, Medved, Kryeziu, Zaletel, Matko, Rener.

Allenatore: Gliha