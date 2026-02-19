Connect with us

Formazioni ufficiali Jagiellonia Fiorentina, le scelte di Vanoli per i playoff di Conference League

Published

1 ora ago

on

By

Kean Dodo

Formazioni ufficiali Jagiellonia Fiorentina, le scelte da parte di Vanoli per l’importante sfida in chiave qualificazione

Questa sera i viola di Vanoli saranno di scena in Polonia, nella partita d’andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. Una partita fondamentale per i viola, che vogliono riscattarsi contro un avversario alla portata.

FORMAZIONI UFFICIALI

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Vital,  Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz.   Allenatore: Adrian Siemieniec

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli

