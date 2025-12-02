Juventus News
Formazioni ufficiali Juventus Udinese, le scelte dei due tecnici per il match di Coppa Italia
Formazioni ufficiali Juventus Udinese, Spalletti e Runjaic hanno reso note le proprie scelte per il match di Coppa Italia.
Sono state rese note le scelte ufficiali di Spalletti e Runjaic per il match di Coppa Italia fra Juventus e Udinese.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Cabal; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Palma; Ehizibue, Zarraga, Lovric (C), Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
