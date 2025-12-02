 Formazioni ufficiali Juventus Udinese, le scelte dei due tecnici per il match di Coppa Italia
Connect with us

Juventus News

Formazioni ufficiali Juventus Udinese, le scelte dei due tecnici per il match di Coppa Italia

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

6 minuti ago

on

By

Juventus-Cagliari streaming gratis? Dove vederla in diretta e in tv

Formazioni ufficiali Juventus Udinese, Spalletti e Runjaic hanno reso note le proprie scelte per il match di Coppa Italia. Le ultimissime

Sono state rese note le scelte ufficiali di Spalletti e Runjaic per il match di Coppa Italia fra Juventus e Udinese.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Cabal; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Palma; Ehizibue, Zarraga, Lovric (C), Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

Related Topics:

Napoli News

Napoli, Lukaku verso il rientro? Le condizioni dell’attaccante e le ultime dall’infermeria in vista della sfida con la Juve

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

2 Dicembre 2025

By

Lukaku Classifica assist Serie A
Continue Reading

Juventus News

Juventus Udinese: Spalletti cambia di nuovo ruolo a Koopmeiners? Ecco cosa filtra in vista della sfida di Coppa Italia

Avatar di Andrea Bargione

Published

4 ore ago

on

2 Dicembre 2025

By

koopmeiners
Continue Reading