 Formazioni ufficiali Lazio Cremonese, ecco le scelte
Formazioni ufficiali Lazio Cremonese, le scelte dei due allenatori

1 ora ago

Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio Cremonese. Il match in campo è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro.

CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Bondo, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Johnsen.

