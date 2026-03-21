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Formazioni ufficiali Milan Torino, ecco le scelte di Allegri e D’Aversa per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Milan Torino: le scelte di Allegri e D’Aversa per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Milan Torino, con le scelte di Allegri e D’Aversa per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26.
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FORMAZIONI UFFICIALI MILAN TORINO
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismaijli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata Allenatore: Roberto D’Aversa