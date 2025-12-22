 Formazioni Ufficiali Napoli Bologna, le scelte per la finale
Formazioni Ufficiali Napoli Bologna, le scelte per la finale di Supercoppa Italiana

Formazioni ufficiali Napoli Bologna, le scelte dei tecnici per la finale di Supercoppa Italiana che andrà in scena alle 20.00 a Riyadh

Sono state annunciate le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli Bologna, in campo alle 20.00 allo stadio Al Awwal park.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

