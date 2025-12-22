Bologna News
Formazioni Ufficiali Napoli Bologna, le scelte per la finale di Supercoppa Italiana
Formazioni ufficiali Napoli Bologna, le scelte dei tecnici per la finale di Supercoppa Italiana che andrà in scena alle 20.00 a Riyadh
Sono state annunciate le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli Bologna, in campo alle 20.00 allo stadio Al Awwal park.
FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano