Parma Lecce 0-1 LIVE: ospiti avanti con il gol di Sottil - Calcio News 24

Parma Lecce 0-1 LIVE: ospiti avanti con il gol di Sottil
Allo stadio Tardini il match valido per la 6ª giornata di Serie A Parma Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
PARMA LECCE CRONACA E DIRETTA LIVE
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
37′ GOAL LECCE! Sottil riesce ad avere la meglio sui giocatori crociati e a siglare il vantaggio pugliese.
35′ Il Lecce comincia ad attaccare
32′ BERISHA! Prima occasione per il Lecce con una conclusione del giocatore giallorosso, ma Suzuki si fa trovare pronto
14′ OCCASIONE PARMA: Bernabé prova a cercare Cutrone. L’attaccante si troverebbe da solo da Falcone, ma la palla è lunga
8′ Comincia ad attaccare il Parma con Pellegrini che fa grande lavoro di sponda.
COMINCIA IL MATCH
Formazioni ufficiali Parma Lecce, le scelte in vista del match
