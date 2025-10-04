 Parma Lecce 0-1 LIVE: ospiti avanti con il gol di Sottil - Calcio News 24
Parma News

Parma Lecce 0-1 LIVE: ospiti avanti con il gol di Sottil

21 minuti ago

Falcone

Allo stadio Tardini il match valido per la 6ª giornata di Serie A Parma Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Lecce, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

PARMA LECCE CRONACA E DIRETTA LIVE

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

37′ GOAL LECCE! Sottil riesce ad avere la meglio sui giocatori crociati e a siglare il vantaggio pugliese.

35′ Il Lecce comincia ad attaccare

32′ BERISHA! Prima occasione per il Lecce con una conclusione del giocatore giallorosso, ma Suzuki si fa trovare pronto

14′ OCCASIONE PARMA: Bernabé prova a cercare Cutrone. L’attaccante si troverebbe da solo da Falcone, ma la palla è lunga

8′ Comincia ad attaccare il Parma con Pellegrini che fa grande lavoro di sponda.

COMINCIA IL MATCH

